Die roten Ziegelsteine des Öffentlichen Rechts

Der neue Sartorius und v. Hippel / Rehborn als Loseblattsammlung

Michael Stern

Wer den Begriff „roter Ziegelstein“ hört, wird nicht unbedingt an ein Buch denken, es sei denn, er ist Jurist. Wenn es um Gesetzessammlungen geht, dann sind Sartorius und Hippel / Rehborn die treuen Begleiter vieler Juristengenerationen geworden und damit vollkommen zu Recht eine Institution im Öffentlichen Recht.

Im Studentenleben stellt sich irgendwann einmal unweigerlich die Frage, wann man auf eine „richtige“ Gesetzessammlung umsteigt. Natürlich sollte ein Erstsemester mit einzelnen Gesetzessammlungen arbeiten. Zu Beginn besteht ansonsten das Risiko, dass man schnell den Überblick verliert und frustriert aufgibt. Zudem ist es zu Beginn sicher beruhigender, eine schmalere Gesetzessammlung in Händen zu halten. Allerdings ist auch schon das Grundstudium sehr fordernd und die Nebengebiete müssen je nach Prüfungsordnung auch schon sicher beherrscht werden. Daher kann die Frage nach einer umfassenden Gesetzessammlung – je nach dem – auch schon im Grundstudium aufkommen.

Studenten scheuen erfahrungsgemäß die Ausgaben für eine neue, größere Gesetzessammlung und zögern die Anschaffung bis weit ins Hauptstudium oder sogar bis in die Examensvorbereitung hinaus. Dieses Vorgehen birgt allerdings Risiken. Die Arbeit mit Sartorius und Hippel / Rehborn muss erst einmal gelernt werden. Für die Benutzung und Eingewöhnung sollte man schon einige Zeit einplanen. Außerdem hat man in der Examenssituation einen unschlagbaren Vorteil, wenn man das Gesetzesuchen und –aufschlagen souverän beherrscht und genau weiß, wo man zu suchen hat, oder sogar die Ordnungsnummern der Gesetze auswendig kennt. In NRW sind die Gesetze absolut frei von jeglichen Kommentierungen, Unterstreichungen oder Post-its zu halten. Wer da die Ordnungsnummern der Gesetze kennt und weiß, wo er schnell etwas findet, der ist im Vergleich zu Kandidaten, die sich noch nicht richtig mit den Gesetzessammlungen auskennen, klar im Vorteil und gewinnt kostbare Zeit. Dieser Umstand wird von Studenten oftmals vernachlässigt, die sich gewissenhaft mit ihren Unterlagen für das Examen vorbereiten, aber die Gesetzesarbeit und alles, was damit zusammenhängt, weitestgehend ignorieren.

Für Jura-Studenten in NRW ist die Kombination von Sartorius und Hippel / Rehborn unschlagbar. Die nordrhein-westfälische Kommunalrechtsklausur, die nicht selten Teil des Examens werden kann, sollte problemlos gelöst werden. Voraussetzung ist aber auch hier, dass Studenten das Rangverhältnis von Bundes- und Landesgesetzen zwingend beherrschen. Wer in der Normenhierarchie Fehler macht, wird in der Klausur kaum noch bestehen können.

Das Nachsortieren der Ergänzungslieferungen ist in Studentenkreisen schon immer ein umstrittenes Thema gewesen: Manche empfinden es nur als lästige Pflicht, die mehr nervt als nützt, andere schwören darauf, da sie so einen guten Überblick über Neuerungen gewinnen. Grundsätzlich ist das Nachsortieren zu empfehlen. Es kostet Zeit, aber man bekommt als Student nicht nur einen guten Eindruck, wie schnell sich die Gesetzesmaterie ändern kann und mit welchen Konsequenzen, sondern man kennt auch die wichtigsten Gesetzesänderungen, die nicht selten auch den Pflichtfachstoff betreffen.

Man sollte sich als Student nicht zu viel Zeit mit der Entscheidung lassen, mit welcher Gesetzessammlung man nun endgültig arbeiten möchte. Der Sartorius und der Hippel / Rehborn sind im Öffentlichen Recht eine wichtige Stütze und können nur als Garanten für eine sichere Arbeit mit dem Gesetz bezeichnet werden. Nicht umsonst sind beide absolut gelungene und übersichtliche Loseblattsammlungen, welche die Konkurrenz nicht zu scheuen brauchen.



Sartorius

Verfassungs- und Verwaltungsgesetze

Loseblatt-Textausgabe

113. Auflage 2016. Loseblatt. Rund 4452 S.

C.H.BECK ISBN 978-3-406-45645-9

Stand: 1. Juni 2016

v. Hippel / Rehborn

Gesetze des Landes Nordrhein-Westfalen

Loseblatt-Textsammlung mit Verweisungen und Sachverzeichnis

125. Auflage 2016. Loseblatt. Rund 4010 S.

C.H.BECK ISBN 978-3-406-46040-1

Stand: 1. Januar 2016