Große Hilfe

„Der Sachverständigenbeweis im Sozialrecht“ in 2. Auflage

Florian Wörtz

Der Sachverständigenbeweis nimmt in einer Vielzahl an sozialgerichtlichen Verfahren eine große Bedeutung ein. Die Tatsachenermittlung soll dabei durch medizinischen Sachverstand erfolgen, während die juristische Bewertung genau dieser Tatsachen den Juristen vorbehalten bleibt.

Um als anwaltlicher Praktiker mit einem Sachverständigengutachten im Prozess optimal umzugehen, enthält dieses Buch alle notwendigen Tipps. Es werden Schritt für Schritt die Anforderungen an Beweisfragen und der notwendige Inhalt der Gutachten erläutert. Unterteilt sind die Kapitel dabei in die unterschiedlichen sozialrechtlichen Fachbereiche nebst Erläuterungen auch zu anwaltlichen Angriffsmitteln gegen ungünstige Gutachten oder Ausführungen zu bestimmten medizinischen Fachrichtungen wie Orthopädie, Innere Medizin oder Psychiatrie in eigenen Kapiteln.

Die Bearbeiter sind erfahrene Praktiker, die verständlich und anschaulich ihren Bereich erläutern. Optisch werden wichtige Begriffe durch Fettdruck hervorgehoben. Eine Fülle an Literaturhinweisen ermöglicht das vertiefte Nachschlagen einzelner Probleme.

Fazit: Im wichtigen Bereich des Sachverständigenbeweises ist dieses Werk eine große Hilfe für den anwaltlichen Praktiker. Hat man regelmäßig mit sozialgerichtlichen Verfahren zu tun, ist dieses Buch eigentlich unverzichtbar.

Francke, Joachim / Gagel, Alexander / Bieresborn, Dirk (Herausgeber): Der Sachverständigenbeweis im Sozialrecht – Inhalt und Überprüfung medizinischer Gutachten, Nomos-Verlag, 2. Auflage 2017, 422 Seiten, 54,- €, ISBN: 9-783848-734894