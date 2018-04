Dem Fiskus ein Schnippchen schlagen

Der Meincke/Hannes/Holtz-Kommentar zum Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in 17. Auflage

Rüdiger Rath

Erbschaftsteuer? Schenkungsteuer? Wen betrifft denn sowas schon? Das ist doch höchstens was für die oberen Zehntausend, sollte man meinen. Schließlich gibt es hierzulande immense Freibeträge von einer halben Million für Ehegatten und Lebenspartner sowie von 400.000 Euro für Kinder und Kinder verstorbener Kinder. Aber in den letzten Jahren ist hier etwas in Bewegung geraten. Stichwort Immobilienboom. Jeder Dritte erbt bereits jetzt Immobilien, und bald schon wird es jeder Zweite sein. Und nicht nur die Eigentumswohnung im angesagten Szeneviertel hat sich in nur wenigen Jahren im Wert vervielfacht. Auch das schlichte Reihenhaus am Stadtrand oder sogar das Häuschen in der Kleinstadt sind mittlerweile vom Run aufs Betongeld erfasst worden. Da müsste man also eigentlich, wenn man betroffen ist… Genau, der Übergang der steinernen Schätze von der einen Generation zur nächsten will optimiert sein, vor allem steuerlich, denn durch geschickte Planung lässt sich dem Zugriff des Fiskus ein Schnippchen schlagen. Gestaltungsmöglichkeiten dieser Art wären zum Beispiel: Schenkungen oder zumindest teilweise Schenkungen schon zu Lebzeiten oder die zehnjährige Selbstnutzung der geerbten Immobilie. Noch weitaus dringlicher können steuerliche Optimierungsstrategien für den werden, der etwa einen Erbonkel oder eine Erbtante hat, denn hier liegen die Freibeträge bei gerade einmal 20.000 Euro.

Um Finessen solcher Art – und um vieles mehr – geht es im Meincke/Hannes/Holtz, dem Standardkommentar zum Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz aus dem Hause Beck, der nun schon in 17. Auflage erschienen ist. Der renommierte Kommentar erläutert fundiert und dabei gut verständlich das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz und die damit zusammenhängenden zivilrechtlichen Vorschriften des Schenkungs-, Gesellschafts- und Erbrechts. Die wissenschaftlich fundierte Kommentierung vertieft die in der Praxis relevanten Themen, z.B. die Verschonungsregeln für Betriebsvermögen, die gesellschaftlichen Nachfolgeregelungen u.a.m. Eine Stärke liegt in der kritischen Darstellung der jeweiligen gesetzlichen Regelung und der Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung und der Verwaltungsmeinung. Die Neuauflage berücksichtigt alle Neuerungen aus Gesetzgebung, Rechtsprechung, Verwaltung und Schrifttum seit der Vorauflage. Umfassend eingearbeitet ist insbesondere die Umsetzung der aktuellen Erbschaftsteuerreform. Fazit: Mit dem Meincke/Hannes/Holtz im Gepäck wird das Erben und Schenken um einiges leichter.

Meincke/Hannes/Holtz

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (Kommentar)

C.H. Beck, 17. Auflage 2017

95 Euro

ISBN 978-3-406-69486-8