Was kostet der Schmerz?

„Schmerzensgeld“ von Jaeger und Luckey in 9. Auflage

Rüdiger Rath

Wann jemandem im deutschen Recht Schmerzensgeld zugesprochen werden kann, ist seit der Neufassung des § 253 Abs. 2 BGB vor anderthalb Jahrzehnten genau geregelt. Über die genaue Höhe hingegen schweigt das Gesetz sich aus und beschränkt sich auf den allgemeinen Hinweis, dass der Ausgleich in Geld den Billigkeitsgrundsätzen zu entsprechen habe. Hier schlägt nun die Stunde des Richterrechts, und um die Auswertung, Ordnung und Systematisierung unzähliger Gerichtsentscheidungen, in denen Geschädigten Schmerzensgelder jeglicher Art zugesprochen wurden, hat sich längst eine Art eigene Wissenschaft entwickelt. Zu den maßgeblichen Standardwerken in diesem Spezialgebiet zählt das nun schon in 9. Auflage erscheinende Praxishandbuch von Jaeger/Luckey, das auf sagenhaften 1332 Seiten wohl nahezu alles heute verfügbare Wissen über seinen Gegenstand enthält. Um gerichtliche und außergerichtliche Ansprüche auf Schmerzensgeld durchsetzen zu können, braucht es zum einen passende Vergleichsfälle. Zum anderen sind aber auch die besonderen Anforderungen an Klageantrag und Klageforderung zu beachten, denn nur allzu leicht stellt sich in diesem kostspieligen Rechtsgebiet die Haftungsfrage. Der Jaeger/Luckey bietet einen ausführlichen Kommentarteil zu allen relevanten Fragen des Schmerzensgeldes. Bemessungskriterien und Verletzungsarten, deren Kenntnis für die erfolgreiche Geltendmachung von Ansprüchen genauso wichtig ist wie die Auswahl der richtigen Präjudizien, werden praxisnah erläutert. Eine umfassende Kommentierung und repräsentative Auswahl aussagekräftiger Schmerzensgeldentscheidungen dienen in der Praxis als Arbeits- und Entscheidungshilfe. In der Neuauflage finden sich u.a. Checklisten, tabellarische Übersichten zu den Themen „Verkehrsunfall“ und „Arzthaftung“, Formulierungsvorschläge, Praxistipps, eine aktualisierte Schmerzensgeldentscheidungstabelle mit Stand Juli 2017 sowie hilfreiche Muster für die gerichtliche Geltendmachung von Schmerzensgeld. Wer als Anwalt die Schmerzensgeldansprüche seiner Mandanten verfolgt, kommt am Jaeger/Luckey nicht vorbei.

Lothar Jaeger / Dr. Jan Luckey

Schmerzensgeld

9. Auflage 2018

1332 Seiten, gebunden, 139 Euro

ISBN 978-3-472-09517-0