Der aktuelle Finkelnburg im Doppelpack

Finkelnburg, Öffentliches Baurecht Band I und II

Michael Stern

Nach den Jahren 2011 und 2010 sind beide Bänder des Öffentlichen Baurechts aus der Jus-Schriftenreihe wieder – fast zeitgleich – neuaufgelegt worden. Der erste Band beinhaltete das Bauplanungsrecht, der zweite Band befasst sich mit dem Bauordnungsrecht, dem Nachbarschutz und dem Rechtsschutz. Damit hat sich der C.H. Beck Verlag hinsichtlich längerer Baurechtslehrbücher gut aufgestellt und liefert ein sehr wichtiges Update.

Im ersten Band ist das Kapitel zur Bauleitplanung mit über 200 Seiten hervorzuheben. Es ist umfassend recherchiert und ausdifferenziert worden. Gerade die Planungszuständigkeit und das Planungsverfahren sind ausführlich ausgefächert und sollten Lesern aus der Praxis eine gute Hilfestellung geben. Ein eigener Abschnitt ist den Abwägungsmängeln und der Planerhaltung gewidmet. Hier sind die Abwägungsfehler minutiös aufgelistet und hinsichtlich ihrer Fehlerfolgen behandelt worden. Die den einzelnen Kapiteln vorangestellten Schrifttumsverzeichnisse sind umfassend zusammengestellt worden und eignen sich so exzellent, Vertiefungshinweisen nachzugehen, vor allem wenn Studenten eine Hausarbeit in der großen Übung im Öffentlichen Recht oder im Schwerpunktbereich schreiben. Diese Auflistungen sind ein guter erster Ansatzpunkt, dem man unbedingt folgen sollte.

Der zweite Band ist hinsichtlich der Aufteilung Bauordnungsrecht, Nachbarschutz und Rechtsschutz selbsterklärend. Beispielsweise das letzte Kapitel Rechtsschutz, das in Rechtsschutz des Bauherrn, des Nachbarn und der Gemeinde gegliedert ist, ist eingängig aufgebaut und formuliert. Ein schnelles Nachschlagen ist problemlos möglich, ohne dass man die relevanten Passagen lange suchen müsste. Auch für den prozessualen Teil einer Klausur können diese Passagen nur wärmstens empfohlen werden.

Beide Bände stellen eine hervorragende Stütze im Baurechtsdickicht dar. Es ist zeitlich überaus passend, dass nach den vielen BauGB-Novellen der letzten Jahre der Finkelnburg in beiden Bänden aktuell vorliegt. Ob als Lehrbuch oder als punktuelles Nachschlagewerk, der Finkelnburg weiß stets zu überzeugen.

Finkelnburg / Ortloff / Kment

Öffentliches Baurecht Band I: Bauplanungsrecht

7., neu bearbeitete Auflage 2017. 500 S.

C.H.BECK ISBN 978-3-406-70187-0

Finkelnburg / Ortloff / Otto

Öffentliches Baurecht Band II: Bauordnungsrecht, Nachbarschutz, Rechtsschutz

7., neu bearbeitete Auflage 2018. 304 S.

C.H.BECK ISBN 978-3-406-70176-4