Präzision und Tiefgang

Der Stelkens/Bonk/Sachs VwVfG-Kommentar in 9. Auflage

Rüdiger Rath

Jeder Student und Referendar kennt den Kopp/Ramsauer als maßgebliche Kommentierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Doch hat dieser, was wohl nur die fortgeschrittenen Kenner des Verwaltungsrechts wissen, schon seit fast vier Jahrzehnten einen großen Bruder, den Stelkens/Bonk/Sachs. Er springt grob gesagt da ein, wo die 1.990 Seiten Kopp/Ramsauer dem Leser bzw. Benutzer noch nicht genug ins Detail gehen, und legt auf schlappen 2.736 Seiten gewissermaßen noch eine Schippe drauf. Dass im Stelkens/Bonk/Sachs mal eine Frage zum Verwaltungsverfahrensgesetz offen geblieben wäre, ist nicht bekannt. Naturgemäß besteht die Zielgruppe des Stelkens/Bonk/Sachs somit eher aus hochspezialisierten Rechtsanwälten, Referenten in Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Verwaltungsrichtern, Unternehmens- und Verbandsjuristen sowie Hochschullehrern. Doch andererseits: Wer als Referendar oder gar Student mal eben den Stelkens/Bonk/Sachs zitiert, kann sich des ungläubigen Staunens beim Korrektor sicher sein und hat bei diesem zumindest schon mal mächtig Eindruck gemacht.

Nun erscheint dieses opulente Wunderwerk an Präzision und Tiefgang, anders als der längst jährlich aktualisierte „kleine Bruder“ Kopp/Ramsauer, traditionell etwas seltener, doch macht sich der Trend zur verkürzten Halbwertzeit rechtlicher Wissens auch hier bemerkbar. So verringerten sich die Intervalle zwischen den Neuauflagen des Stelkens/Bonk/Sachs zuletzt bis hin zum nur noch vierjährigen Abstand der aktuellen neunten Auflage zur vorherigen achten, was bei diesem Musterwerk an Gründlichkeit und Genauigkeit schon etwas heißen will. Überflüssig zu erwähnen, dass auch der Umfang gegenüber der Vorauflage noch einmal um fast hundert Seiten zugelegt hat.

Die aktuelle Auflage kommentiert umfassend die aktuellen Entwicklungen zum e-Government, insbesondere die neuen Regelungen zum automatisierten Erlass und zur Internet-Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18.7.2016 (Änderungen der §§ 24 und 41 VwVfG; Einfügung eines neuen § 35a VwVfG). Vertieft erörtert sind auch die Folgen der aktuellen EuGH-Rechtsprechung zur Präklusion im Verwaltungsverfahren. Schließlich ist noch auf das teilweise erneuerte, nunmehr 15-köpfige Autorenteam um die Herausgeber Prof. Dr. Michael Sachs und MinR Dr. Heribert Schmitz hinzuweisen.

Fazit: Der Stelkens/Bonk/Sachs liefert die bewährte Kombination von zuverlässiger wissenschaftlicher Durchdringung, hohem Praxisbezug und Liebe zum Detail.

Stelkens/Bonk/Sachs

Verwaltungsverfahrensgesetz (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 9. Auflage 2018

2.736 Seiten, EUR 199,00

ISBN: 978-3-406-71095-7