Bares Geld wert

„Das 1×1 des RVG“ von Sabrina Reckin

Florian Wörtz

Mit dem Praxisratgeber „Das 1×1 des RVG“ will der Anwaltverlag die Grundlagen und Probleme des RVG praxisnah und verständlich vermitteln. Die Autorin weiß als Mitarbeiterin der DAV-Hotline zum RVG selbst sehr genau, wo die Probleme und Verständnislücken des RVG bei Anwälten liegen. In diesem kompakten, sehr verständlichen Werk wird das RVG hervorragend erläutert: Nach einer Einleitung, die gleich beim Auftrag und dem Anfall der Gebühren und der Erstattung beginnt, wird in einem Allgemeinen Teil in 18 Unterkapiteln alle allgemeine Fragen rund um die Schlagwörter Auftrag, Angelegenheit, Gegenstandswert, Beratung oder Mehrvergleich abgehandelt. Das dritte Kapitel handelt über die häufigsten Abrechnungsfragen bis schließlich im abschließenden vierten Kapitel die höchstrichterliche Rechtsprechung zu Abrechnungsfragen anhand wiederum der Schlagwörter abgehandelt wird.

Das Buch ist sehr verständlich und praxisgerecht. Die Autorin pflegt eine klare und schnörkellose Sprache, wichtige Ausführungen sind durch Fettdruck optisch hervorgehoben. Immer wieder werden Praxistipps und Beispiele eingebaut.Das dritte Kapitel mit den häufigsten Abrechnungsfragen ist als Frage-Antwort-Spiel aufgebaut und beinhaltet in der Tat wohl die häufigsten Fragen aus der Praxis der RVG-Hotline.

Das „1×1 des RVG“ richtet sich an alle Anwälte und kann dem Leser sowohl beim Nachschlagen von Einzelfragen als auch als Lektüre über das gesamte RVG oder einzelne Teilbereiche sehr nützlich sein.

Fazit: Ein hervorragender Praxisratgeber für das RVG und eine ideale Ergänzung zu einem RVG-Kommentar. Der Preis ist ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass einem sicher der eine oder Tipp über den Weg laufen dürfte, der wiederum bares Geld wert ist im Sinne von besserer Abrechnung der eigenen Gebühren.

Reckin, Sabrina: Das 1×1 des RVG – Grundlagen, Fragen und Antworten, BGH-Rechtsprechung, Deutscher Anwaltverlag, 1. Auflage 2016, 220 Seiten broschiert, ISBN: 978-3-8240-1368-5, 29,- €