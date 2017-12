Baurecht bei Boorberg

Hans-Joachim Koch, Reinhard Hendler – Baurecht, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht:

Etwas mehr als sechs Jahre sind seit der Vorauflage verstrichen. In der Zwischenzeit hat sich im Baurecht viel getan. Genannt seien vor allem die zwei Gesetzesnovellen, zum einen die Klimaschutznovelle von 2011, zum anderen die Novelle zur Stärkung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden und zur Fortentwicklung des Städtebaurechts von 2013. Aber es sind auch die Rechtsänderungen im Detail, die seitdem publizierte umfangreiche Literatur und die höchstrichterliche Rechtsprechung, namentlich des Bundesverwaltungsgerichts, die es zu sichten und einzuarbeiten gilt.

Interessant ist an der 6. Auflage, dass das Lehrbuch personell gesehen einigen Änderungen unterworfen ist. Die Autorenschaft ist breiter geworden (Die Vorauflage wurde 2009 von den Herausgebern bearbeitet.), der Blick aus der Praxis gestärkt und es sollen künftig Neuauflagen schneller ermöglicht werden. Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Es darf nicht vergessen werden, dass der Gesetzgeber gerade im Bau- und Raumordnungsrecht sehr aktiv ist und daher wird mit Sicherheit eine Verkürzung des Abstandes zwischen Vorauflage und jetziger Auflage von ca. sechs Jahren eine größere Leserschaft anziehen können.

Vom Umfang her ist das Werk mit mehr als 200 Seiten deutlich angewachsen. Damit konnten einige Thematiken deutlich umfangreicher besprochen werden, so dass potentielle Leser das Werk nicht nur als reines Studienbuch, sondern auch als detailreiches Handbuch begreifen sollten.

Dieser Umstand wird besonders bei der Schwerpunktsetzung des Buches deutlich. Es wird eben nicht nur auf das Baurecht, sondern auch auf das Raumordnungs- und Landesplanungsrecht eingegangen. Es sind gerade die beiden zuletzt genannten Gebiete, die ausführlich behandelt werden, und so kann sich der Koch/Hendler gekonnt von anderen Standardwerken des Baurechtes abheben, die auf das Raumordnungsrecht nicht allzu vertieft eingehen. Diese sinnvolle Schwerpunktsetzung ist durch die oben bereits genannten Änderungen in der Autorenschaft nun sogar noch besser umgesetzt worden.

Studenten und Referendare werden das Werk gerne zur Hand nehmen, wenn sie während ihres Studiums oder in einer Referendarstation mit diesem Teil des besonderen Verwaltungsrechtes konfrontiert werden. Praktiker wiederum werden den Detailreichtum und die fundierten Ausführungen zu schätzen wissen, die mit der Neuauflage verbunden sind.

Henning Jäde, Franz Dirnberger – Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung: BauGB, BauNVO – Kommentar

Die Vorauflage des Kommentars ist vor ungefähr drei Jahren veröffentlicht worden. Henning Jäde, der Begründer des Kommentars, ist Ende 2014 verstorben. Auch Josef Weiß hat die Autorenschaft nach fast 20 Jahren verlassen. Man kann also leicht erkennen, dass bei der Autorenschaft die Zeichen auf Umbruch stehen. Derzeit arbeiten fünf Autoren an dem Kommentar.

Der Schwerpunkt der Neuauflage lag darin, umfassend die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes einzuarbeiten, wohingegen Literatur und obergerichtliche Rechtsprechung nur an den Stellen Berücksichtigung fanden, an denen es inhaltlich essenziell gewesen ist. Dies ist hinsichtlich des ohnehin schon bedeutenden Umfangs des Werkes ein guter und praxistauglicher Mittelweg.

Die sogenannten Flüchtlingsnovellen aus den Jahren 2014 und 2015 konnten vollumfänglich berücksichtigt werden. Literatur und Rechtsprechung befinden sich auf dem Stand von Juni 2016. Für neuere Aktualisierungen sorgt die Online-Version des Kommentars, die vierteljährlich bearbeitet wird.

Für Praktiker ist dieses Angebot besonders empfehlenswert. Die sachkundigen Ausführungen in Verbindung mit dem zuverlässigen Aktualisierungsservice sollten keine Wünsche mehr offen lassen. Gerade die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit, die sich im Baurecht wie in kaum einem anderen Rechtsgebiet des besonderen Verwaltungsrechtes widerspiegelt, lässt den Kommentar zu einem zuverlässigen Wegbegleiter werden. Abgerundet wird das Angebot mit einem übersichtlichen Entscheidungsregister, das die Kommentierung hervorragend ergänzt, ein schnelles Auffinden garantiert und so den Kommentar aus der Masse der Konkurrenz hervorstechen lässt.

