Ratgeber für Etikette

Susanne Helbach-Grosser und Jutta Hofmann vermitteln „Stil & Intuition“

Jochen Barte

Es gibt durchaus nicht wenige Juristen, die unsicher sind und nicht gerne entscheiden – das Studium bringt es mit sich. Keine Theorie, von der es nicht vielfache Abweichungen gäbe, kein Fall, der nicht auch anders aufgebaut werden könnte.

Einige mögen daher froh sein, wenn wenigstens morgens beim Griff in den Kleiderschrank irgendetwas hängen bleibt, was auch nur entfernt nach Körperbedeckung aussieht. Fertig! Schönfelder gezückt und auf geht’s zur Uni oder ins Schwimmbad.

Später aber, wenn das erste Vorstellungsgespräch in der hippen Wirtschaftskanzlei ansteht, kommen dann doch Fragen auf. Was ziehe ich an? Wie bewege ich mich in Gesellschaft? Wie gehe ich mit Mandanten um?

Jutta Hofmann und Susanne Helbach-Grosser haben in ihrem Buch Stil & Intuition versucht auf die gängigsten Fragen im Bereich Stil und Etikette Antworten zu geben. Damit das erste Vorstellungsgespräch oder Arbeitsessen erfolgreich verläuft.

Die behandelten Themen betreffen ein ziemlich großes Spektrum. Von Fragen der Kleidungsauswahl, dem beruflichem Netzwerken bis hin zu Smalltalk und persönlicher Selbstverwirklichung ist alles dabei, was irgendwie Karriere fördernd sein kann.

Wer sehr unsicher im Hinblick auf Auftreten, Manieren und Kleidungsauswahl ist, und auch nicht weiß, was die Bezeichnung „Brut“ bei Champagner bedeutet, kann hier möglicherweise die eine oder andere Anregung finden.

Susanne Helbach-Grosser, Jutta Hofmann: Stil & Intuition. Der Schlüssel zum Erfolg: beruflich und privat, Expert Verlag, 19,80 Euro