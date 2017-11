Der erste in seiner Art

„Vorsorgerecht: Vollmacht – Patientenverfügung – lebzeitige Verfügungen“ – ein Kommentar aus dem Hause Beck

Florian Wörtz

Mit der steigenden Lebenserwartung geht der steigende Bedarf an rechtlicher Versorgung von älteren Menschen einher. Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und lebzeitige Verfügungen gewinnen daher zunehmend an Bedeutung. Der Beck-Verlag nimmt nun dies zum Anlass diesem Thema einen eigenen Kommentar zu widmen.

Im Vorsorgerechtskommentar sind die zentralen BGB-Vorschriften zu den Begriffen Geschäftsfähigkeit, Vollmacht, Auskunft, Auftrag, Schenkung, Regress, Elternunterhalt und Vormundbestimmung, Betreuungsrecht sowie Patientenverfügung behandelt. Darüber hinaus berücksichtigt es die Vorsorgeregelungen mit gesellschaftsrechtlichem Bezug beispielsweise ins HGB oder ins GmbHG. Ferner behandelt es die relvanten Verfahrensvorschriften aus der ZPO oder dem FamFG und berücksichtigt auch Vorsorgeregelungen mit Auslandsbezug.

In Art und Aufmachung orientiert sich dieser Kommentar an den gängigen Beck-Handkommentaren mit Fettdruck zur optischen Hervorhebung von Schlagwörtern sowie zahlreichen Fußnoten mit weiterführenden Verweisen in Literatur und Rechtsprechung.

Die insgesamt neun Bearbeiter sind erfahrene Praktiker, welche bereits zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema haben. Von den Bearbeitern ist ein Mediziner.

Fazit: Ein hervorragender Kommentar zum Thema Vorsorge, der in seiner Art das vermutlich erste Werk ist. Aufgrund der Qualität des Buches spricht einiges dafür, dass es auch das Standardwerk zu diesem Thema sein wird.

Kurze, Dietmar (Herausgeber): Vorsorgerecht – Vollmacht – Patientenverfügungen, lebzeitige Verfügungen, Kommentar, C.H. Beck, 2017, ISBN: 978-3-406-68722-8, 593 Seiten, 85,- €