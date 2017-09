Die Zwei vom Verwaltungsrecht

Der Kopp/Schenke in 23. Auflage und der Kopp/Ramsauer in 18. Auflage

Thomas Claer

Der eine kann nicht ohne den anderen, sie sind perfekt aufeinander abgestimmt. Jährlich neu erscheinen der Kopp/Schenke-Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und der Kopp/Ramsauer-Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) aus dem Hause Beck – und zählen zu den wichtigen Überlebenshelfern der deutschen Rechtsreferendare, sind sie doch in allen Bundesländern offiziell als Hilfsmittel zur Zweiten Juristischen Staatsprüfung zugelassen.

Begründet wurden beide er einst von Prof. Dr. Ferdinand O. Kopp (1932-1995) und seit dessen Tod weitergeführt von Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Schenke, dem inzwischen emeritierten Ordiarius für Öffentliches Recht an der Universität Mannheim, sowie von Prof. Dr. Ulrich Ramsauer, dem ebenfalls längst emeritierten Universitätsprofessor an der Uni Hamburg.

Nun sind sie also jeweils wieder in Neuauflagen verfügbar – und bringen all die Rechtsreferendare und Studenten, Professoren und Dozenten, Rechtsanwälte und Verbandsjuristen, Richter und Referenten zuverlässig auf den neuesten Stand. Während der Kopp/Schenke unter anderem die Auswirkungen der neuen EuGH-Rechtsprechung zum Umweltrecht verarbeitet und die Erläuterungen zum Rechtsschutz bei normativem Unrecht grundlegend überarbeitet hat, berücksichtigt der Kopp/Ramsauer bereits das Gesetz zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungsrecht des Bundes vom 29.3.2017 und das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18.7.2016 mit seinen Änderungen der §§ 24 und 41 VwVfG sowie dem neuen § 35a VwVfG zum vollständig automatisierten Erlass eines Verwaltungsakts! Weitere Schwerpunkte der Bearbeitung lagen im Bereich des Planfeststellungsrechts und des förmlichen Verfahrens (UVP).

Hervorzuheben ist schließlich noch, dass jeweils im Anschluss an die Erläuterungen der einzelnen Vorschriften – mitunter in eigenen Abschnitten – auch Besonderheiten des Landesrechts behandelt werden und selbstverständlich auch immer die Entwicklungen des europäischen Verwaltungsverfahrensrechts Berücksichtigung finden. Fazit: Kopp/Schenke und Kopp/Ramsauer sind und bleiben zwei zuverlässige Begleiter.

Ferdinand Kopp / Wolf-Rüdiger Schenke

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Verlag C.H. Beck, 23. vollständig überarbeitete Auflage 2017

2.066 Seiten in Leinen, € 65,00

ISBN 978-3-406-70767-4

Ferdinand Kopp / Ulrich Ramsauer

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Verlag C.H. Beck, 18. vollständig überarbeitete Auflage 2017

1.990 Seiten in Leinen, € 62,00

ISBN 978-3-406-71056-8