Wahlplakate

Geheime Aufzeichnungen eines Volljuristen

Liebes Tagebuch,

wieder einmal steht eine Bundestagswahl bevor, und überall in den Straßen sieht man Wahlplakate an den Laternenpfählen hängen. Alle Parteien sind vertreten, sogar obskure Splittergruppen. Doch schaut man etwas genauer hin, dann bemerkt man, dass nicht jede Partei beliebig oft in jeder Wohngegend hängt. Nein, es steckt schon System dahinter, wer wo aufgehängt wird. Und die Wahlstrategen der Parteien, die darüber bestimmen, sind wirklich findig. In den Hauptstraßen der Szenegegenden hängen fast nur die Grünen, ab und zu noch mal die Linke und die Piraten, mitunter auch die PARTEI oder auch die MLPD. In den Villenbezirken hingegen erblickt man auffällig oft die FDP, gefolgt von CDU und SPD. Dort, wo viele Ärmere wohnen, hängt vor allem die AfD, neben CDU und SPD, aber selten die Grünen und niemals die FDP. Und je weiter man nach Osten kommt, desto öfter sieht man AfD- und Linkspartei-Plakate. Der Hintergrund ist der: Selten ändern Wähler ihre Meinung aufgrund von Wahlplakaten. Diese Plakate dienen in erster Linie der Mobilisierung der jeweiligen Anhänger. Die meisten Wahlen werden heute nicht mehr durch Wechselwähler entschieden, sondern durch mehr oder weniger starke Mobilisierungskraft der einen oder anderen Seite. Daher wissen die schlauen Wahlstrategen genau, wo welche Parteianhänger öfter oder seltener wohnen und hängen dementsprechend ihre Plakate auf.

Was man aber an den aufgehängten Wahlplakaten auch noch gut erkennen kann, ist, wie sich Wohngegenden verändern. In Prenzlauer Berg zum Beispiel hingen vor dem Schallplattenladen, den ich nur alle paar Jahre einmal besuche, früher immer die Grünen und die Linken. Das letzte Mal, als ich dort war, sah man jedoch nur noch die FDP – das sagt schon eine Menge aus über den Wandel der dortigen Bevölkerungsstruktur!

Mächtig geärgert hat mich im übrigen oftmals eine Freundin meiner Frau, die sich gerne über unsere in ihren Augen ungute Wohngegend mokiert. Sie selbst wohnt nämlich anderthalb Kilometer weiter südlich, nicht weit entfernt vom Ku`damm, was zugegeben schon eine bevorzugte Wohnlage ist. Aber warum muss sie immer wieder behaupten, dass bei uns angeblich so viele AfD-Wähler wohnen? Da hat sie unsere Gegend wohl mit jener ein Stück weiter nördlich von uns verwechselt, würde ich sagen. Dort hat die AfD bei der letzten Berliner Wahl in der Tat überdurchschnittlich viele Stimmen geholt, bei uns dagegen unterdurchschnittlich viele, wenn auch natürlich weitaus mehr als in der Wohngegend der Freundin meiner Frau. Neulich gingen wir aber dort spazieren. Und was hing dort an der Hauptstraße, ganz in der Nähe der Wohnung der Freundin meiner Frau: ein AFD-Plakat. Ha! Dort vermutet die AfD also auch potentielle Wähler! „Erzähl´ das mal deiner Freundin!“, appellierte ich voller Genugtuung an meine Frau. Doch schon am nächsten Morgen kam das böse Erwachen. Als ich aus unserem Fenster sah, hing dort schräg gegenüber von uns: ebenfalls ein AfD-Plakat. Und an der nächsten Ecke gleich noch ein zweites. Schlimm! Sollte unsere Wohngegend also noch so wenig gentrifiziert sein, dass sich für die AfD eine Plakatierung bei uns lohnt? Mein Gott, war mein erster Gedanke, hoffentlich sieht das nicht die Freundin meiner Frau! Doch dann die Überraschung: Nur zwei Tage später sind beide AfD-Plakate vor unserem Haus verschwunden. Nicht beschädigt oder verunstaltet, zertrümmert oder zertrampelt. Nein, sie hängen einfach nicht mehr da. Das ist natürlich clever, denn so provoziert man die AfD-Aktivisten nicht noch zu Gegenaktionen. Vielleicht haben sie ja inzwischen auch vergessen, wo genau sie wie viele Plakate aufgehängt haben. Jedenfalls hängt in unserer Straße nun schon seit über zwei Wochen kein AfD-Plakat mehr, nur noch Linke, Grüne, SPD und CDU, aber keine FDP. Ist ja alles in Ordnung, möge es so bleiben!

Dein Johannes