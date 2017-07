Handlicher Leitfaden

„Erfolgreiche Blogtexte“ von Susanne Diehm und Lisa Sintermann

Florian Wörtz

Am Anfang stand das leere Blatt – und zwischendurch kann man immer wieder ins Stolpern kommen oder an einer Schreibblockade leiden. Die beiden Autorinnen zeigen in einem handlichen Leitfaden Strategien auf wie man Blogtexte erfolgreich schreiben kann. Beginnend bei der Animation zu Schreiben und der Frage, was am Bloggen Freude bereitet hin zur Schulung der eigenen Kreativität und der Haltung hierzu sowie wie diese Phasen ausgenutzt werden können, dem Finden von Inspiration oder kreativen Schreibmethoden und dem Optimieren – die Autorinnen lassen keinen wichtigen Aspekt aus, den der Schreibprozess beeinflusst. Dieser Ratgeber hilft einem seine Schreiborganisation zu optimieren und so die Basis einer Bloggertätigkeit ausmacht.

Die beiden Autorinnen sind selbst als Texterinnen und Ratgeberinnen tätig und können so die Grundfragen eines Bloggers – wie komme ich in die Gänge und wie halte ich mich in dem Schreibprozess – fachkundig beantworten. Das Buch empfiehlt sich für Blogger-Einsteiger, die noch ihren Zugang zur Materie suchen, aber auch für erfahrene Schreiber, die zahlreiche Tipps und Impulse erhalten.

Fazit: Ein sehr leicht zu lesender Ratgeber mit zahlreichen Übungen und Tipps. Die Lektüre bereichert jeden, der sich mit Schreibfragen rund um einen Blog beschäftigt.

Diehm, Susanne / Sintermann, Lisa: Erfolgreiche Blogtexte – inspiriert und kreativ schreiben für guten Content, MITP-Verlag, 2016, ISBN: 978-3-95845-184-1, 160 Seiten, 16,99 €