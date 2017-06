Anwalts-Marketing humoristisch

„Prima leben und klagen“ von Andreas Rother

Florian Wörtz

Ein Fast-Jurastudent nimmt sich des Themas Anwalts-Marketing an – in frecher, kreativer und direkter Weise. Als Wirtschaftswissenschaftler mit ausgeprägtem Hang zur Ironie handelt er das Thema auf seine eigene Art ab. Bereits der Buchtitel gibt einen Vorgeschmack auf den Stil. Das Buch ist ein Sammelband und die Beiträge decken das gesamte klassische Marketing-Spektrum ab vom Marketing-Plan über Marketing-Kommunikation zum Corporate Design. Rother lebt dabei seine humoristische Seite aus, seine Ausführungen sind mitunter eine Art satirischer Blick auf die Thematik. Wer diesen unkonventionellen, humoristischen Ansatz mag, der wird mit der Lektüre des Buches seine Freude habe. Inhaltlich wird er ebenfalls einiges an Impulsen und Gedankenanstößen mitbekommen.

Fazit: Nicht jedermann wird die Art von Rothers Humor mögen. Jemand mit Sinn für Ironie wird es als kurzweilig und unterhaltsam empfinden. Eine Leseprobe sei deshalb jedem Leser ans Herz gelegt. Inhaltlich sind es auf jeden Fall wertvolle Handreichungen, die der Autor zum Thema Anwalts-Marketing vermittelt.

Rother, Andreas: Prima leben und klagen – so muss Anwalts-Marketing: Dann klappt´s auch mit dem Richter, Verlag BW Bildung und Wissen, 2016, 144 Seiten, ISBN: 978-3-8214-7688-9, 14,80 €