Der Einstieg in die Börse

Wer früher sein Geld anlegen, sich um nichts kümmern und dabei noch eine ganz passable Rendite erwirtschaften wollte, legte sein Geld auf einem Sparbuch an. Wer sein Geld dabei noch einige Jahre fest anlegte, konnte in den letzten Anlagejahren sogar 6 oder 7 % erhoffen. Viele sagten sich damals, wozu sein Geld in Aktien anlegen und dabei vielleicht nur ein oder zwei Prozent mehr herauskitzeln, dafür aber auch Gefahr laufen, dass viel mehr Geld verloren gehen könnte. Diese Überlegungen haben viele Deutsche angestellt. Allerdings sind diese Zeiten des Hochzinses längst passé. Die Inflation entwertet einen Teil des Geldes der Sparer, wenn sie es auf ihrem Konto brach liegen lassen. Grund genug das Thema der Geldanlage selbst anzupacken.

Der Wiley Verlag hat, was Börse und Finanzen angeht, ein sehr interessantes Angebot für absolute Neulinge.



Aktien für Dummies

Das erste Kapitel richtet sich an Neulinge, die keine Ahnung von Aktien haben. Es wird zunächst generell geklärt, was eine Aktie ist, was unter einer Kapitalerhöhung zu verstehen ist, und Fusionen und Übernahmen werden näher beleuchtet. Das zweite Kapitel enthält schon erste praktische Tipps, wo Aktien gekauft werden können. Es werden sehr ausführlich die einzelnen Handelsplattformen vorgestellt. Nach Lektüre des Kapitels können selbst blutige Anfänger schon ihre erste Entscheidung bezüglich der Handelsplattform treffen. Das nächste Kapitel sollte man als Leser noch dazu nehmen. Es informiert über Depots und natürlich kommt auch das Online-Depot nicht zu kurz, das heute wohl mittlerweile das Mittel der Wahl geworden ist. Ohnehin ist es wichtig zu betonen, dass das Buch nicht von vorne bis hinten gelesen werden muss. Die Kapitel stehen für sich. Das heißt, dass man durchaus Kapitel überspringen oder das Buch von hinten nach vorne lesen kann. Ein Vorteil für Leser, die sich vielleicht schon in dem einen oder anderen Bereich auskennen. Sehr zu empfehlen ist auch das sechste Kapitel, das sich mit dem Kursverhalten auseinandersetzt.

Der zweite Teil des Buches befasst sich mit Anlagestrategien. Egal ob Trendfolge, Fundamental- oder technische Analyse: Alle werden vorgestellt und erklärt. Fonds und ETFs sind auch Teil dieses zweiten Abschnittes. Dabei wird vollkommen zu Recht die Frage aufgeworfen, warum man auf Fonds setzen sollte, wenn doch viele Fondsmanager es nicht mal schaffen Indizes (wie z.B. den Dax) zu schlagen. Man wird unweigerlich an Warren Buffetts Wette erinnert, die mittlerweile seit neun Jahren läuft. Gegner ist die Hedgefondsgesellschaft Protégé Partners. Wetteinsatz ist ca. 1 Million Dollar, die Buffet in einen Indexfonds auf den S&P 500 über einen Zeitraum von 10 Jahren anlegt, während der Hedgefonds sein „normales“ Geschäft betreibt. Ein Jahr vor Ablauf der Wette liegt Buffett mit seinem Indexfonds mit sicherem Abstand vorne. Der Durchschnittsjahresgewinn liegt bei 7,1 %, während der Hedgefonds nur 2,2 % vorweisen kann. In Gewinnen ausgedrückt ergibt sich ein noch klareres Bild: Die eine Million im Hedgefonds ist um 220.000 Dollar, die Million im Indexfonds um 854.000 Dollar angewachsen. Trotz der dürftigen Bilanz verlangen Hedgefonds saftige Gebühren. Warren Buffett wird aus dieser Wette als Sieger hervorgehen und hat seinem Ruf als kritischer Beobachter mal wieder alle Ehre gemacht.

Der dritte Teil des Buches widmet sich der Informationsgewinnung. Gerade wenn man die Fundamentalanalyse betreiben will, ist dieser Abschnitt Gold wert. Es werden sehr gute Tipps gegeben, die auch dem ein oder anderen Fortgeschrittenen noch etwas Neues mit auf den Weg geben können. Das Buch endet mit einem Top-Ten-Teil, der das Wesentliche noch einmal prägnant zusammenfasst.

Wer im Aktienmarkt Fuß fassen möchte, sollte unbedingt zu diesem Buch greifen. Es ist für absolute Neulinge gedacht, aber auch Fortgeschrittene werden auf ihre Kosten kommen. Selten wird der Leser so gekonnt an die Hand genommen und geschickt in diesen Markt eingeführt. Wer schon immer in Sachen Finanzen und Börse gezögert hat, sollte das Buch lesen. Seine Einstellung wird sich sicher ändern.



Börse für Dummies

Zertifikate, Derivate, Hebel, Hedgefonds – spätestens seit der Finanzkrise 2007 sind diese Begriffe zwar bekannt, doch wer weiß wirklich etwas mit ihnen anzufangen? Viele Privatanleger vertrauen ihrer Bank oder ihrem gesunden Menschenverstand, wenn es um die eigenen Finanzen geht. Um Anlagestrategien wirklich beurteilen zu können, ist jedoch ein Einblick in das Finanz- und Börsengeschehen unabdingbar. Und genau diesen liefert Börse für Dummies von Christine Bortenlänger und Ulrich Kirstein. Getreu der Für Dummies-Reihe aus dem Wiley-Verlag steht auch in diesem Band die übersichtliche, verständliche Information im Vordergrund. Die beiden Autoren nehmen den – in Finanzfragen oft unbedarften – Leser an die Hand und führen ihn durch den Börsendschungel. Sie definieren notwendige Fachbegriffe eingängig und am praktischen Beispiel. Die verschiedenen Anlagemöglichkeiten (u. a. Aktien, Derivate, Zertifikate, festverzinsliche Wertpapiere, Fonds) werden vorgestellt und auf ihre Tauglichkeit – auch im Hinblick auf verschiedene Anlegertypen – untersucht.

Es ist zwar sinnvoll, aber nicht notwendig, das gesamte Werk von vorne bis hinten durchzuarbeiten. Das klar strukturierte und sehr detaillierte Inhaltsverzeichnis sowie der ausführliche Index im Anhang erlauben eine rasche Orientierung und das gezielte Nachlesen spezieller Informationen. Zusammen mit „Aktien für Dummies“ ergibt sich ein unschlagbares Angebot, das den Vorteil hat, von denselben Autoren geschrieben worden zu sein, so dass beide Bücher aus einem Guss sind und sich ideal ergänzen.



Trading für Dummies

Wen nach der Lektüre das Börsenfieber erst so richtig gepackt hat, der kann sein Wissen noch in „Trading für Dummies“ vertiefen. Geschrieben ist das Werk von Karin Roller. Wie der Titel schon sagt, richtet sich das Buch an Interessierte, die sich im Allgemeinen mit Trading beschäftigen wollen und zwar gleichgültig, ob auf längere Sicht oder auf Day-Trading-Basis. Nach einem Anfangskapitel, welches das Basiswissen vorstellt, folgt der Abschnitt über die Fundamentalanalyse. Das wohl berühmteste – und zugleich auch erfolgreichste – Aushängeschild dieser Analysemethode ist Warren Buffett. Seine Methode ist leicht erklärt, aber nicht leicht umzusetzen, sonst würde es dort draußen weitaus mehr Value-Investor-Millionäre geben. Es geht darum, unterbewertete Unternehmen ausfindig zu machen. Das Nettoumlaufvermögen sowie das Sachanlagevermögen, von denen man noch die Unternehmensschulden abziehen muss, müssen deutlich höher als die Börsenkapitalisierung sein. Dies macht in vereinfachter Form die Fundamentalanalyse aus. Die (Lese-)Arbeit, die man als Investor mit dieser Methode hat, sollte nicht unterschätzt werden. Sie eignet sich nur für langfristig Denkende, die ihre Aktien für zumindest einige Jahre halten wollen.

Im dritten Teil des Buches folgt die technische Analyse. Sie arbeitet mit den Daten der Vergangenheit, mit deren Hilfe sie zukünftige Kursentwicklungen ablesen möchte. Kritiker wenden ein, dass es sich um nicht mehr als Kaffeesatzleserei handeln würde. Solch harsche Kritik ist aber unberechtigt. Nur weil die Methode nicht immer die richtigen Ergebnisse liefert, folgt daraus nicht gleich ihre Unbrauchbarkeit. Die Grundannahmen der technischen Analyse werden ausführlich vorgestellt. Es gibt auch ein Kapitel für Fortgeschrittene, das die sogenannten „Range Bars“ durchleuchtet.

Die nächsten Abschnitte des Buches bestehen aus einem sehr lesenswerten Teil bezüglich des Risk- und Moneymanagement und der einzelnen Vorstellung der in Frage kommenden Anlageprodukte. Dabei werden alle Anlageprodukte übersichtlich vorgestellt. Hervorzuheben ist das Kapitel bezüglich des Bonds, das keine Fragen mehr offen lassen sollte.

Wer also ein Buch sucht, das ihm in Sachen Trading nicht nur eine erste Hilfestellung gibt, sondern auch darüber hinaus noch viele hilfreiche Tipps liefert, sollte unbedingt zu Rollers „Trading für Dummies“ greifen. Interessierten, die zwischen den einzelnen Analysemethoden schwanken, wird das Buch eine sinnvolle Hilfestellung geben können.



