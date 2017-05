Relativ gut lesbar

Der Thomas/Putzo ZPO-Kommentar in 38. Auflage

Thomas Claer

Der Thomas/Putzo gilt als eine Institution im Zivilprozessrecht. Verglichen mit anderen Kommentaren ist er leicht zu handhaben – was sind schon zweieinhalbtausend Seiten, wenn woanders ein Vielfaches zu bewältigen ist? – und noch halbwegs gut lesbar, obwohl er im Unterschied zur ausführlicheren Konkurrenz eher zur Knappheit tendiert. Auch in diesem Frühjahr tritt er uns also mit einer neuen Auflage entgegen, der mittlerweile 38., denn älter als ein Jahr darf heutzutage kein Kommentar mehr sein, mit dem man sich unter Juristen noch blicken lassen will. Was zunächst ins Auge springt: 62 Seiten mehr als im Vorjahr sind es geworden – bei unverändertem Anschaffungspreis. Da kann man nicht meckern. Wie immer werden neben der ZPO und der EGZPO das FamFG (Verfahren in Familiensachen) auch das GVG, die Brüssel Ia-VO und IIa-VO kommentiert. Die weiteren EU-Verfahrensverordnungen und die Durchführungsgesetze werden einführend erläutert.

Die Neuauflage berücksichtigt u.a. das schier unaussprechliche Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung (EuKoPfVODG) vom 21. November 2016 mit dem neuen Abschnitt zur grenzüberschreitenden vorläufigen Kontenpfändung (§§ 946–959 ZPO), das Gesetz zur Änderung des Sachverständigenrechts und zur weiteren Änderung des FamFG vom 11. Oktober 2016, das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts und des Unterhaltsverfahrensrechts vom 20. November 2015, das ab 1.1.2017 anzuwenden ist, die Prozesskostenhilfebekanntmachung 2017 und das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellungen vom 1. März 2017 sowie die Änderungen der EuGFVO und der EuMVVO ab 14. Juli 2017. Fazit: Auch weiterhin kommen Referendare, Richter und Rechtsanwälte um den Thomas/Putzo nicht herum.

Thomas/Putzo

Zivilprozessordnung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck

38. neu bearbeitete Auflage 2017

2.430 Seiten, 63 Euro

ISBN: 978-3-406-70765-0