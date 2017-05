Kurzweiliger Seitenblick

Ronald Reng präsentiert „Die andere Geschichte der Bundesliga“

Florian Wörtz

Die Bundesliga hat im Laufe der Jahrzehnte einen kommerziell bedingten Wandel vollzogen. Viele Bücher über Jubiläen und Statistiken sind bereits erschienen. In Spieltage nimmt der Autor Ronald Reng einen gänzlichen anderen Blick auf die Geschichte der Bundesliga – er erzählt sie aus der Perspektive eines Mannes, der in all den Jahren an der Bundesliga-Geschichte beteiligt war. Es ist kein strahlender Held, kein allseits bekannter Superstar, der immer im Zentrum des Geschehens stand. Es ist die Perspektive von Heinz Höher, einem kantigen Zeitgenossen, der mal als Spieler, Trainer und Manager manchmal mehr, manchmal weniger im Fokus stand und manchmal auch ganz im Abseits des Bundesliga-Geschehens stand. Einer, der durch all die Jahre viele persönliche Auf und Abs erlebte und an dessen Lebensgeschichte die Entwicklung der Bundesliga auch verständlicher und greifbarer erscheint. Er hat als Spieler ein gewisses Talent und kratzt an der Nationalmannschaft, als junger Trainer schafft er es beim VfL Bochum einen Mythos der Unabsteigbaren zu begründen. In Nürnberg überlebt er eine Spielerrevolte, bevor er dort kurzzeitig auch als Manager arbeitet. Und zwischendurch: immer auch mal wieder Arbeitslosigkeit, Hoffnung und Bangen nicht in Vergessenheit zu geraten. Aus dem Abseits bekommt er nochmals eine Chance als Trainer in der norddeutschen Provinz, Lübeck. Diese endet am ersten Tag mit einem körperlichen Zusammenbruch wegen Alkohol und Medikamenten. In der fränkischen Wahlheimat arbeitet er schließlich als Jugendtrainer, trainiert talentierte Kicker selbst und muss doch mit ansehen wie seinen Talenten der ganz große Sprung verwehrt bleibt. Das endet mit Juri Judt, seinem talentiertesten Zögling, und seiner Station bei einem sehr ambionierten Regionalligisten – Red Bull Leipzig.

Fazit: „Spieltage“ ist eine wunderbar menschelnde Geschichte über die Bundesliga, ein sehr kurzweiliger Seitenblick auf die Fußballwelt. Rengs Schreib- und Erzählstil sind so packend, dass sich das Buch auch hervorragend für Menschen eignet, die sich sonst eigentlich gar nicht für Fußball interessieren. Fußballinteressierten selbst sei dieses Buch ans Herz gelegt, weil es eine sehr interessierte Perspektive auf mitunter bereits bestens bekannte Vorgänge aus der Bundesliga vermittelt.

Ronald Reng: Spieltage – Die andere Geschichte der Bundesliga, 480 Seiten, Piper-Verlag, 2013, ISBN: 978-3-492-30555-6, 10,99 €