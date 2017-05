Palandt des Gesellschaftsrechts

Der Hensler/Strohn Gesellschaftsrechts-Kommentar in 3. Auflage

Roman Jordans

Das Gesellschaftsrecht wird durch Einzelgesetze für die jeweiligen Rechtsreformen geprägt. Bei gesonderten Kommentierungen findet aber das Verbindende oft nicht genügend Berücksichtigung. Ein Kommentar, der das gesamte Gesellschaftsrecht auf einheitlich aktuellem Stand umfasst, ist der „Hensler/Strohn“. Er beinhaltet in einem Band Kommentierungen zu diesen Einzelgesetzen, die sich an den Bedürfnissen der Praxis orientieren. Daher werden häufig benötigte oder besonders strittige Bestimmungen vertieft dargestellt, andere nur knapp erläutert. Kommentiert werden BGB (Auszug), HGB (Auszug), PartGG, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, Umwandlungsgesetz, Genossenschaftsgesetz, InsO (Auszug) und AnfG (Auszug).

Mit der ersten Auflage 2011 ist dieser Querschnittskommentar angetreten, der „Palandt des Gesellschaftsrechts“ zu werden. Bereits die erste Auflage fand eine positive Aufnahme. Die zweite Auflage folgte 2014: Anregungen aus dem Leserkreis wurden umgesetzt, so erfolgte beispielsweise eine Aufnahme der gesellschaftsrechtsnahen Themen aus dem Insolvenzrecht sowie eine Kommentierung des internationalen Gesellschaftsrecht. Nun liegt die dritte Auflage aus dem Jahr 2016 vor, im Rheinland (hier lehren die beiden Herausgeber) gilt dies schon als Tradition – dies spricht für ein bewährtes und von der Leserschaft angenommenes Konzept.

Die Herausgeber Dr. Martin Henssler – Professor an der Universität zu Köln – und Dr. Lutz Strohn – Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe; Honorarprofessor an der Universität Düsseldorf – sowie ihr Team von über 40 Bearbeitern – welches sich aus Notaren, Rechtsanwälten, Richtern und Hochschuldozenten zusammensetzt – wollen nicht nur die Meinung der Rechtsprechung darstellen, sondern sich auch kritisch mit dieser auseinandersetzen.

Layout und Aufbau des Werkes sind dem Nutzer aus den anderen Standardkommentaren des Verlagshauses wie etwa dem Palandt vertraut und haben sich dort bereits seit Langem bewährt. Insofern findet sich der Leser unmittelbar zurecht. Wie der Rezensent schon an anderer Stelle zur ersten Auflage angemerkt hat, wird die Arbeit mit dem Kommentar dadurch erleichtert, dass nicht die abgekürzte Sprache de Palandt verwendet wird.

Das Werk überzeugt durch die Konzeption, nicht nur ein ausgewähltes Gesetz zu kommentieren, sondern dem Leser durch die Einbeziehung einer Vielzahl kommentierter Gesetzesgrundlagen ein gesellschaftsrechtliches Gesamtwerk an die Hand zu geben. Die praktische Relevanz lässt sich am Beispiel des Personen(handels)gesellschaftsrecht ablesen, bei dem man zwischen BGB und HGB „springt.

Dadurch wird der Kommentar zum unentbehrlichen Werk für den ersten Zugriff, wenn es insbesondere um die Bearbeitung übergreifender gesellschaftsrechtlicher Fragestellungen geht. Sofern erforderlich, werden weitergehende Erläuterungen zum vertiefenden Verständnis und/oder zur Bündelung einzelner gesellschaftsrechtlicher Themen angeboten (z. B. GmbHG § 47 Anhang: Fehlerhafte Gesellschafterbeschlüsse, S. 1.078 ff.).

Schwerpunkte des Werkes sind die Kommentierungen zum GmbHG (fast 700 Seiten) und zum AktG (rund 770 Seiten). Das HGB und das UmwG werden ebenfalls umfangreich auf jeweils über 400 Seiten erläutert. Die weiteren Gesetze werden ihrer praktischen Bedeutung entsprechend angemessen berücksichtigt. Die Ausführungen zum internationalen Gesellschaftsrecht umfassen rund 70 Seiten.

Fazit: Die dritte Auflage zeigt, dass sich das Werk mittlerweile etabliert und in die Reihe der Standardkommentare zum Gesellschaftsrecht eingeordnet hat. Es bietet sich bestens für eine erste Recherche an, um sich zu einer bestimmten Fragestellung einen guten Überblick zu verschaffen.

Der „Henssler/Strohn“ kann uneingeschränkt zur Anschaffung empfohlen werden. Wer sich viel mit gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen beschäftigt, dem sei der Kommentar als Tischkommentar empfohlen. Wer sich nur am Rande mit dem Gesellschaftsrecht befasst, findet im Kommentar einen geeigneten Baustein für die gesellschaftsrechtliche Mindestausstattung seiner Bibliothek.

Henssler/Strohn,

Gesellschaftsrecht (Kommentar)

3. Auflage 2016

C.H. Beck

2895 Seiten, EUR 289,00

ISBN978-3-406-68084-7