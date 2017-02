Der rote Wedding marschiert…

… und in Nord-Neukölln ist es schon teurer als in Wilmersdorf! Der neue Wohnmarktreport Berlin hat es wieder mal in sich

Thomas Claer

Seit Jahren gibt es in der Hauptstadt kein beliebteres Thema als Gespräche über Wohnungen. Allerdings nervt es laut Tagesspiegel langsam schon, „wenn jeder Kneipenabend mit Immobilienblabla endet“.

Aber die harten Fakten wollen dann doch wieder alle ganz genau wissen. Nun ist er also erschienen, der auch in diesem Jahr mit Spannung erwartete Wohnmarktreport Berlin 2017 mit den aktuellen Angebotsmieten aller 192 Postleitzahlbezirke. Was hat er uns diesmal zu sagen? Während in den letzten Jahren noch alle Trends intakt waren, zeigt sich nunmehr ein gemischtes Bild. Die früheren Problembezirke Wedding und insbesondere Nord-Neukölln jedenfalls marschieren in der Miethöhe weiter von Rekord zu Rekord und nehmen Kurs aufs obere Drittel. Dagegen lässt sich im seit langem etablierten Szenekiez Kreuzberg eine deutliche Abschwächung feststellen. Die Partymeile Friedrichshain wiederum zieht mit Karacho an Kreuzberg und Prenzlauer Berg vorbei und liegt nun schon gleich hinter Mitte auf Platz zwei. Insgesamt gesehen boomen die östlichen Innenstadtbezirke mehr als die westlichen. Auch die zentraleren Lagen von Lichtenberg werden immer teurer, während Charlottenburg und Wilmersdorf auf hohem Niveau stagnieren, in Schöneberg geht es sogar etwas abwärts. Doch wer gedacht hat, das gut situierte südwestliche Zehlendorf (wo es vor nur einem Jahrzehnt noch mit am teuersten war) werde immer weiter abgehängt, sieht sich mittlerweile eines Besseren belehrt. Der „reiche Arschlochbezirk“ (wie er in einem bekannten Film genannt wurde) macht einen deutlichen Sprung nach vorne und überholt sogar die westlichen Innenstadtlagen von Charlottenburg und Schöneberg. Wie heißt es so schön: Das Imperium schlägt zurück! Allerdings liegt die zuletzt nur sehr moderate für ganz Berlin gemessene Zunahme der Miethöhe im niedrigen einstelligen Bereich lediglich an einem Rechentrick: Erstmals sind möblierte und auf Zeit vermietete Wohnungen nicht mehr in den Berechnungen enthalten. Ohne diesen Sondereffekt hätte sich wieder ein zehnprozentiges Mietwachstum im Vergleich zum Vorjahr ergeben.

Wohnkosten in Berliner Bezirken (Angebotskaltmiete pro qm 2016/2008) nach Alt-Bezirken* gem. Wohnmarktreport Berlin /eigenen Berechnungen

1. (1.) Mitte (Alt) (12,77/9,54/+33,9%/ alternativ/repräsentativ)

2. (7.) Friedrichshain (11,23/6,60/+70,2%/ alternativ/lebendig)

3. (4.) Prenzlauer Berg (11,08/7,32/+51,4%/ alternativ/neubürgerlich)

4. (9.) Kreuzberg (10,74/6,37/+68,6%/ alternativ/lebendig)

5. (2.) Wilmersdorf (10,43/8,06/+29,4%/ großbürgerlich/bürgerlich)

6. (10.) Tiergarten (10,29/6,33/+58,9%/ gemischt/lebendig)

7. (3.) Zehlendorf (10,22/7,94/+28,7%/ großbürgerlich/bürgerlich)

8. (5.) Charlottenburg (10,06/7,24/+39,0%/ großbürgerlich/lebendig)

9. (6.) Schöneberg (9,87/7,24/+36,3%/ bürgerlich/lebendig)

10. (21.) Wedding (9,19/5,26/+74,7%/ proletarisch/alternativ)

11. (22.) Neukölln** (9,19/5,23/+66,2%/ alternativ/proletarisch)

12. (11.) Pankow (8,90/6,28/+34,6%/ bürgerlich/lebendig)

13. (8.) Steglitz (8,69/6,45/+34,7%/ bürgerlich/kleinbürgerlich)

14. (17.) Lichtenberg (8,61/5,50/+56,5%/ proletarisch/kleinbürgerlich)

15. (16.) Weißensee (8,48/5,50/+54,2%/bürgerlich)

16. (12.) Köpenick (8,27/6,14/+34,7%/ bürgerlich/proletarisch)

17. (18.) Treptow (8,25/5,53/+49,2%/ proletarisch/lebendig)

18. (14.) Tempelhof (8,06/5,82/+38,5%/ kleinbürgerlich/bürgerlich)

19. (15.) Reinickendorf (7,81/5,76/+35,6%/ kleinbürgerlich/bürgerlich)

20. (13.) Hohenschönhausen (7,68/5,96/+28,9%/ proletarisch/gemischt)

21. (19.) Spandau (7,37/5,43/ +35,7%/ kleinbürgerlich/lebendig)

22. (20.) Hellersdorf (7,20/5,30/+35,9%/ proletarisch/gemischt)

23. (23.) Marzahn (6,68/4,85/+37,8%/ proletarisch/gemischt)

* Alt-Bezirke heißt: Man legt die 23 alten Bezirke von vor der Gebietsreform 2001 zugrunde und nicht die zwölf neuen Bezirke, die durch Zusammenlegungen von sozial z.T. sehr heterogenen Gebieten entstanden sind, was seitdem oft zu irreführenden Verzerrungen in den Statistiken geführt hat.

**Neukölln-Nord (10,45/5,08/+105,7%/ alternativ/proletarisch)

Neukölln-Süd (7,56/5,41/+39,7%/ kleinbürgerlich/proletarisch)



Top 30 der Postleitzahlbezirke nach Höhe der Angebotskaltmiete pro qm 2016 (2008)

1. 10178 Hackescher Markt/ Alexanderplatz (Mitte) (13,80/10,30/+34,0%)

2. 10117 Unter den Linden (Mitte) (13,01/12,60/+ 3,3%)

3. 10785 Potsdamer Platz / Lützowstr. (Tiergarten) (13,00/7,80/+66,7%)

4. 10119 Rosenthaler Platz (Mitte) (13,00/9,00/+44,4%)

5. 10405 Prenzlauer Allee (Prenzlauer Berg) (12,50/7,80/+60,3%)

6. 10115 Chausseestraße (Mitte) (12,50/8,40/+48,8%)

7. 10435 Kollwitzplatz (Prenzlauer Berg) (12,00/8,60/+39,5%)

8. 12055 Richardplatz (Neukölln) (11,92/5,00/+138,4%)

9. 10245 Ostkreuz / Boxhagener Platz (Friedrichshain) (11,82/6,80/+73,8%)

10. 10965 Mehringdamm / Bergmannstraße (Kreuzberg) (11,66/6,30/+85,1%)

11. 10179 Jannowitzbrücke (Mitte) (11,53/7,40/+55,8%)

12. 10707 Olivaer Platz / Kurfürstendamm (Wilmersdorf) (11,50/8,40/+36,9%)

13. 14195 Dahlem (Zehlendorf) (11,50/9,40/+22,3%)

14. 10719 Ludwigkirchplatz/ Kurfürstendamm (Wilmersdorf) (11,50/9,70/+18,6%)

15. 10437 Helmholtzplatz (Prenzlauer Berg) (11,44/7,70/+48,6%)

16. 10629 Sybelstraße/ Kurfürstendamm (Charlottenburg) (11,43/9,00/+27,0%)

17. 10627 Westliche Kantstr./ Bismarckstr. (Charlottenburg) (11,37/6,60/+72,3%)

18. 14193 Grunewald (Wilmersdorf) (11,29/10,60/+6,5%)

19. 10997 Wrangelstraße / Paul-Lincke-Ufer (Kreuzberg) (11,20/6,30/+77,8%)

20. 12051 Hermannstraße Süd (Neukölln) (11,17/5,00/+123,4%)

21. 10249 Volkspark Friedrichshain (Friedrichshain) (11,09/6,60/+68,0%)

22. 10777 Viktoria-Luise-Platz (Schöneberg) (11,04/7,60/+45,3%)

23 .10967 Graefestraße (Kreuzberg) (11,03/6,30/+75,1%)

24. 12049 Hermannstraße West (Reuterkiez/Neukölln) (11,00/5,10/+115,7%)

25. 12045 Sonnenallee Nord (Neukölln) (11,00/5,20/+111,5%)

26. 10247 Samariterstraße (Friedrichshain) (11,00/6,40/+71,9%)

27. 10243 Ostbahnhof (Friedrichshain) (11,00/6,60/+66,7%)

28. 10961 Gneisenaustraße (Kreuzberg) (11,00/6,80/+61,8%)

29. 14167 Zehlendorf-Südost / Sundgauer Straße (Zehlendorf) (11,00/7,50/+46,7%)

30. 10623 Savignyplatz (Charlottenburg) (10,96/9,00/+21,8%)

Gebiete mit dem stärksten Anstieg der Angebotskaltmieten im Achtjahreszeitraum

1. 12055 Richardplatz (Neukölln) (11,92/5,00/+138,4%)

2. 12051 Hermannstraße Süd (Neukölln) (11,17/5,00/+123,4%)

3. 12059 Weigandufer (Neukölln) (10,95/5,00/+119,0%)

4. 12043 Rathaus Neukölln (Neukölln) (10,89/5,00/+117,8%)

5. 12049 Hermannstraße West /Reuterkiez (Neukölln) (11,00/5,10/+115,7%)

6. 13355 Humboldthain/ Brunnenviertel (Wedding) (10,60/5,00/+112,0%)

7. 12045 Sonnenallee Nord (Neukölln) (11,00/5,20/+111,5%)

8. 12053 Rollbergstraße (Neukölln) (10,10/4,90/+106,2%)

9. 13357 Gesundbrunnen (Wedding) (9,87/5,10/+93,6%)

10. 12047 Maybachufer („Kreuzkölln“) (Neukölln) (10,52/5,50/+91,3%)

11. 10553 Beusselstraße (Moabit/Tiergarten) (9,46/5,10/+85,5%)

12. 10965 Mehringdamm / Bergmannstraße (Kreuzberg) (11,66/6,30/+85,1%)

13. 10315 Friedrichsfelde-Nord (Lichtenberg) (8,44/5,10/+85,1%)

14. 10551 Birkenstraße (Moabit/Tiergarten) (9,95/5,40/+84,3%)

15. 13347 Nauener Platz (Wedding) (9,29/5,10/+82,2%)

16. 13359 Soldiner Straße (Wedding) (8,50/4,70/+80,9%)

17. 10367 Am Stadtpark (Frankfurter Allee/Lichtenberg) (9,75/5,40/+80,6%)

18. 10559 Stephanstraße (Moabit/Tiergarten) (9,51/5,30/+79,4%)

19. 13351 Rehberge (Wedding) (8,91/5,00/+78,2%)

20. 10997 Wrangelstraße / Paul-Lincke-Ufer (Kreuzberg) (11,20/6,30/+77,8%)

21. 10967 Graefestraße (Kreuzberg) (11,03/6,30/+75,1%)

22. 10245 Ostkreuz Boxhagener Platz (Friedrichshain) (11,82/6,80/+73,8%)

23. 10555 Alt-Moabit-West (Tiergarten) (10,25/5,90/+73,7%)

24. 10627 Westliche Kantstr./ Bismarckstr. (Charlottenb.) (11,37/6,60/+72,3%)

25. 10247 Samariterstraße (Friedrichshain) (11,00/6,40/+71,9%)

26. 10823 Alt-Schöneberg (Eisenacher Str./ Schöneberg) (10,82/6,30/+71,7%)

27. 10999 Görlitzer Park (Kreuzberg) (10,54/6,20/+70,0%)

28. 10827 Crellestraße/Kleistpark (Schöneberg) (10,00/5,90/+69,5%)

29. 10249 Volkspark Friedrichshain (Friedrichshain) (11,09/6,60/+68,0%)

30. 13353 Amrumer Straße (Wedding) (9,19/5,50/+67,1%)

Quelle jeweils: Wohnmarktreport Berlin / eigene Berechnungen