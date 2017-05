Gestaltender Beratungsbedarf

„Bestattungsrecht in der Praxis“ in 2. Auflage

Florian Wörtz

Durch die Zersplitterung großfamiliärer Strukturen gewinnt auch das Bestattungsrecht allmählich an Bedeutung: Bestattungspflichtiger ist nicht der Erbe und wer sagt schon, dass der nächste Angehörige beim Erbe leer ausgeht, aber die Bestattung zu erledigen hat? Streit ist also nicht nur beim Erbe, sondern auch bei einer Bestattung möglich.

Nach der positiven Resonanz auf die Erstauflage ist nun das Bestattungsrecht in der Praxis in der zweiten Auflage entstanden. War die Erstauflage noch vorwiegend zugeschnitten auf Rechtsanwälte, so wurde in der zweiten Auflage auch die Sichtweise der Verwaltungsmitarbeiter, Testamentsvollstrecker, Vorsorgeanwälte und Nachlasspfleger erweitert.

Kurze und Goertz geben einen Überblick in der sehr unübersichtlich teils gewohnheitsrechtlich, teils in ganz unterschiedlichen Gesetzen geregelten Bestattungsrecht. Neben der aktuellen Rechtsprechung wurde in die Neuauflage auch ein eigenes Kapitel für Fälle mit Auslandsbezug eingearbeitet. Sehr wertvoll sind die Hinweise zur eigenen Gestaltung einer Bestattungsverfügung. Zum einen kann hier späterer Streit vermieden werden, zum anderen ergibt sich hier gestaltender Beratungsbedarf, den man als Anwalt abdecken kann. Für eine vorausschauende und nachhaltige Beratung sind die zahlreichen Musterformulierungen und Hinweise sehr nützlich. Das Buch belässt es aber nicht nur bei juristischen Stützen, sondern enthält beispielsweise auch Hinweise zu den Kosten einzelner Bestattungsformen oder deren Ablauf. Der Leser taucht daher in die Materie ein und entwickelt sich bei der Lektüre zum Experten.

Fazit: Ein hervorragendes Praktikerwerk für ein eher exotisches, aber zunehmend bedeutendes Rechtsgebiet. In der Neuauflage bietet es eine Menge an sinnvollen Weiterungen. Es bleibt zu hoffen, dass es noch weitere Neuauflagen geben wird und sich das Buch zu einem Standardwerk entwickelt.

Kurze, Dietmar / Goertz, Désirée: Bestattungsrecht in der Praxis, zerb-Verlag 2. Auflage 2016, 312 Seiten, 49 €, ISBN: 978-3-95661-051-6