Wichtiger Begleiter

„Das sozialgerichtliche Eilverfahren“ in 4. Auflage

Florian Wörtz

Der Nomos-Verlag verfügt über ein sehr großes und sehr gutes Angebot an sozialrechtlicher Literatur. „Das sozialgerichtliche Eilverfahren“ von Krodel/Feldbaum gehört zu den bewährten Werken aus der Reihe NomosPraxis, welches nunmehr in der 4. Auflage erschienen ist.

Im Eilverfahren geht es um Handlungsschnelligkeit und sicheres Handeln. Krodel/Feldbaum vermitteln in ihrem Werk das notwendige Know-How im Sozialrecht. In insgesamt 8 Kapiteln verknüpfen die Autoren das Verfahrensrecht mit materiellem Recht und gehen am Ende auf Kosten- und Prozesskostenhilfeentscheidungen nebst eilverfahrensspezifischen Fragen zur Grundsicherung sowie ausgewählten Eilentscheidungen im Bereich der SGB II – SGB XII und des AsylbLG ein. In die Neuauflage sind zahlreiche Orientierungshinweise neu eingebaut worden. Das Buch zeichnet sich durch einen hohen Praxisnutzen aus und vermittelt die Materie sehr anschaulich. Muster, Beispiele sowie zahlreiche Checklisten machen das Werk zu einer sehr wichtigen Stütze in der täglichen Arbeit.

Fazit: Der Krodel/Feldbaum ist ein sehr wichtiger Begleiter für alle im sozialgerichtlichen Eilverfahren beteiligten Rechtsanwender – seien es Rechtsanwälte, Behördenvertreter oder Richter.



Krodel, Thomas / Feldbaum, Eva

Das sozialgerichtliche Eilverfahren

Nomos-Verlag, 4. Auflage 2017,

305 Seiten, 38,- €

ISBN 978-3-8487-2647-9