Übungsfälle zur Examensvorbereitung

„Strafrecht 1 für das Referendariat“ von Martina Weber

Christian Stendebach

Habe das Buch zufällig auf der Verlagshomepage des Richter Verlages entdeckt, gekauft und durchgearbeitet, weil meine Klausuren bald anstehen. Das Skript enthält fünf Aktenfälle, die für eine Bearbeitungszeit von jeweils fünf Stunden konzipiert sind. Die Fälle sind vom Anspruch her auf Examensniveau und auch die Ausformulierung der Lösungen entspricht dem, was von uns in den Klausuren erwartet wird. An Fußnoten sind Fischer (StGB) und Meyer/Goßner (StPO) eingearbeitet, so dass man beim Durcharbeiten der Lösung auch die Kommentarstellen, die man hätte entdecken sollen, findet, und es gibt manchmal Erläuterungen, zum Beispiel zu akzeptablen Lösungsalternativen.

Die Aufgabenstellungen decken weitgehend denkbare Klausurkonstellationen ab: Gutachten mit staatsanwaltlicher Abschlussverfügung (1. Fall), Gutachten über die Strafbarkeit aufgrund des Ergebnisses der Hauptverhandlung (2. Fall), Gutachten der Staatsanwaltschaft, Entscheidung des Gerichts gegen eine Beschwerde des Strafverteidigers gegen Kanzleidurchsuchung (3. Fall), Gutachten zu den Erfolgsaussichten einer Revision gegen ein Berufungsurteil des Landgerichts (4. Fall), Revisionsbegründung und Hilfsgutachten (5. Fall).

Inhaltlich möchte ich nicht zu viele Straftatbestände und prozessuale Probleme verraten, nur soweit, es sind hauptsächlich Klassiker, aber auch ganz schön knifflige Fallbeispiele, bei denen man aufpassen muss, nicht in Fallen zu tappen, die die Prüfer aufgestellt haben. Was mir außerdem gefallen hat, das ist, dass die Sachverhalte und Namen in diesen Fällen sich jenseits der gängigen Klischees bewegen. Die Verfasserin Martina Weber ist Volljuristin und wissenschaftliche Autorin und hat zahlreiche Fachbücher publiziert, unter anderem auch einen Band „Arbeitsrecht für das Referendariat“, ebenfalls im Richter Verlag.

Martina Weber

Strafrecht 1 für das Referendariat. Praxis. Aktenfälle

Richter Verlag Dänischenhagen, 1. Auflage 2015

Euro 7,80

ISBN: 978-3-935150-89-7