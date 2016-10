Klappern gehört zum Handwerk

„Marketingpraxis für Anwälte“ von Marion Halfmann

Florian Wörtz

In Zeiten gestiegener Anwaltsdichte reicht es nicht mehr aus nur ein schönes Kanzleischild an einem gut gelegenen Kanzleistandort zu haben, um eine anwaltliche Erfolgsstory zu schreiben. Neben fachlicher Qualität sind Anwälte gerade auch als Unternehmer gefragt, die sich und ihre Kanzlei am Markt positionieren müssen. Das Thema Marketing ist für Anwälte daher von zentraler Bedeutung, geht es doch darum wie der Markt sie und ihre Dienstleistung wahrnehmen.

Die Autorin verfügt über langjährige Erfahrung als Unternehmensberaterin für strategische Fragen bei renommierten Beratungsgesellschaften und arbeitet mittlerweile als Professorin für Marketing an der Hochschule Rhein-Waal. Den Anstoß für das Buch gab vor einigen Jahren ein Auftrag einen Vortrag zum Thema „Marketing bei Rechtsanwälten“ zu halten. Bei der Recherche zu diesem Thema stieß die Autorin auf ein ernüchterndes Ergebnis.

In „Marketingpraxis für Anwälte“ nähert sich die Autorin auf insgesamt 7 Kapiteln dem Thema. Die einführenden Kapitel sind eher eine wissenschaftlich anmutende Feldstudie zum Anwaltsmarkt und der Rahmenbedingungen für Anwaltsmarketing. Auch das dritte Kapitel über den Anwalt als Dienstleister wirkt philosophisch-wissenschaftlich. Die folgenden Kapitel strategisches und operatives Kanzleimarketing sind dann das Herzstück und gehen auf alle Kernfragen wie Ziele und Budget, Strategien und den Marketing-Mix ein. Damit der Leser seine Maßnahmen auch überprüfen und gegebenenfalls anpassen kann gibt das folgende Kapitel mit der Erfolgskontrolle des Kanzleimarketings ebenfalls eine wichtige Handreichung. Im abschließenden siebten Kapitel geht die Autorin noch auf das Management der Mandantenbeziehung ein. Wichtig ist hier die Betrachtungsweise aus Sicht des Mandanten vom Erstkontakt bis zur Beendigung des Mandatsverhältnisses. Insgesamt elf Praxisbeispiele sowie sechs Interviewbeiträge mit Anwälten, Verlegern oder PR-Referenten lockern das Buch auf und geben zahlreiche Impulse.

Fazit: Marketingpraxis für Anwälte gibt viele Handreichungen, Impulse und insgesamt eine sehr solide Grundlage für eine für alle Rechtsanwälte elementaren Thematik.

Halfmann, Marion

Marketingpraxis für Anwälte – Zielgruppen identifizieren, Mandanten akquirieren, Kanzleiumsatz steigern

UVK Verlagsgesellschaft, 1. Auflage 2016

450 Seiten, 49,99 €

ISBN 978-3-86764-501-0