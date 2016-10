Verfassungsrecht in Fällen

„Fälle zum Staatsorganisationsrecht“ und „Fälle zu den Grundrechten“ in Neuauflage

Michael Stern

Wer sich als Student in der Zwischenprüfung befindet oder diese bestanden hat, aber noch nicht so weit ist, am Klausurenkurs teilzunehmen, sucht sicherlich anlässlich der (großen) Übungen nach geeigneten Fällen, um sich auf eine Klausur vorzubereiten. Im Öffentlichen Recht ist das Angebot groß und, da man nicht Gefahr laufen sollte, sich zu verzetteln, sollte man als Student die JuS-Schriftenreihe „Fälle mit Lösungen“ aus dem CH Beck Verlag kennen. Im Öffentlichen Recht hat die Reihe zwei interessante Titel zu bieten. Mit „Fälle zum Staatsorganisationsrecht“ und „Fälle zu den Grundrechten“ – beide von Wolfram Höfling – ergeben sich zwei sehr gute Übungsmöglichkeiten.

Fälle zum Staatsorganisationsrecht:

Das Staatsorganisationsrecht ist bei Studenten unbeliebter als Grundrechte. Das hat sicherlich einige Gründe. Der wichtigste wird wohl sein, dass viele Studenten Staatsorganisationsrecht eher als aneinandergereihte Einzelfallprobleme ansehen. Dementsprechend wird auch gelernt: Es werden einzelne Problemkreise auswendig gelernt, ohne dass Wert auf Systematik gelegt wird. Dieser verhängnisvolle Fehler wird spätestens im Hauptstudium bitter bestraft werden. Auch wenn in einigen Fällen durchaus mal Detailwissen in der Klausur gefragt ist, so sollte man sich dem Staatsorganisationsrecht dennoch nicht nähern.

Wer einen guten Lernansatz finden möchte, sollte zum Buch „Fälle zum Staatsorganisationsrecht“ greifen. 16 Fälle umfasst das Werk. Darunter sind auch eher seltenere Thematiken wie Untersuchungsausschüsse zu finden, die aber dennoch durchaus in Klausuren abgefragt werden können. Der Schwerpunkt der Fälle liegt zu Beginn bei den Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen. Anschließend werden die Verfassungsorgane behandelt. Alle Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht werden aufgegriffen. Das Buch endet mit einem Fall zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fälle umfassend auf das Staatsorganisationsrecht vorbereiten. Hervorzuheben sind die 16 Wiederholungsübersichten, mit denen Bearbeiter zielgerichtet die Systematik des Grundgesetzes wiederholen können.

Fälle zu den Grundrechten:

Das Buch „Fälle zu den Grundrechten“ umfasst ebenfalls 16 Fälle und bietet einen repräsentativen Querschnitt von dem, was in Zwischenprüfung und den großen Übungen inhaltlich erwartet wird. Oftmals gibt es zu Beginn der Lösung einen kurzen Hinweis zum Falleinstieg. Studenten, die das Öffentliche Recht eher stiefmütterlich behandeln, werden solche Hinweise zu schätzen wissen und sich damit wesentlich schneller in einen Fall einarbeiten können. Eine kurze Skizze stellt den Prüfungsaufbau vor und es schließt sich die Falllösung an, die im Gutachtenstil gehalten ist. Das ist für Studenten erfreulich, da sie so ein gutes Abbild von dem erhalten, was von ihnen in der Klausur erwartet wird. In vielen anderen Büchern werden „exemplarische“ Lösungen gerade nicht im Gutachtenstil verfasst, sondern im Urteilsstil, der oftmals noch mit abstrakten Ausführungen angereichert wird und so jeglichen Bezug zum Fall verliert. Dies ist in den vorliegenden Werken glücklicherweise nicht geschehen. Im Gegenteil: Beide Werke können mit einer hervorragend ausformulierten Musterlösung punkten, die keine Wünsche mehr offen lässt. Auch im zweiten Band wird mit vielen Wiederholungsübersichten gearbeitet, die ein schnelles Repetieren ermöglichen.

Fazit:

Das Staatsorganisationsrecht und die Grundrechte bilden neben dem allgemeinen Verwaltungsrecht die wichtigsten examensrelevanten Rechtsgebiete im Öffentlichen Recht. Wer beide Fallsammlungen durchgearbeitet hat, sollte im Verfassungsrecht auf alle Fälle vorbereitet sein. Selbst Fälle mit unbekannteren Problemkreisen sollten nach Lektüre der Bücher und dem damit erworbenen Systemwissen zufriedenstellend gelöst werden können. Damit sind beide Fallbücher uneingeschränkt zu empfehlen.

Wolfram Höfling

Fälle zum Staatsorganisationsrecht

5., erweiterte und aktualisierte Auflage 2014. 199 S.

C.H.BECK ISBN 978-3-406-65408-4

Wolfram Höfling

Fälle zu den Grundrechten

2., überarbeitete und aktualisierte Auflage 2014, 206 S.

C.H.BECK ISBN 978-3-406-65409-1