ALICE | SUMMIT & NETZWERK FÜR LGBTI JURISTEN

Jasmin Meiling

In den USA hat man lange erkannt, wie wichtig Vernetzung unter LGBTI Jurist_innen für den beruflichen Erfolg und die Durchsetzung von LGBTI Rechten ist: die Lavender Law Conference & Career Fair feiern dort große Erfolge. Seit letztem Jahr gibt es eine solche Plattform auch in Deutschland: Mit 10 Unternehmen und 50 Besucher_innen hatte ALICE 2015 ihren Auftakt, als kleine Karrieremesse. Nun wurde intensiv am Konzept gefeilt, um die Veranstaltung attraktiver und interaktiver zu gestalten.

Unter dem Motto „Finding Unicorns – Connecting LGBTI Lawyers“ wartet der ALICE Juristensummit 2016 mit einem vielfältigen Programm auf und bietet noch mehr Raum für Networking, Weiterbildung, politische Diskussionen und gemeinsame Aktivitäten: Besucher_innen können während der Speed-Networking Sessions viele neue Kontakte knüpfen, beim „Ehe für Alle“-Panel mit diskutieren, in der Messelounge mit Unternehmensvertreter_innen sprechen oder bei der ALICE Law Reception am Abend gemeinsam einen Drink genießen. Der Abschluss wird gemeinsam in Kölns berühmten Clubs gefeiert. Am Vor- und Folgetag warten spannende Aktivitäten auf alle Interessierten.

ALICE

Der LGBTI Juristensummit

19. November 2016 Köln