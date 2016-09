Mit Co-Kommentator

Der Kopp/Ramsauer in 17. Auflage

Rüdiger Rath



„Was man im Kopp/Ramsauer nicht findet“, hat ein erfahrener Verwaltungsrechts-Anwalt einmal gesagt, „benötigt man in der Praxis so gut wie nie.“ Insofern lässt sich dieser Kommentar, der auch schon unzählige Generationen von Rechtsreferendaren durchs Examen begleitet hat, als eine Art Allzweckwaffe des Verwaltungsrechtlers bezeichnen. Auch in der nun vorliegenden 17. Auflage haben die Autoren wieder ganze Arbeit geleistet. Wir sagen „die Autoren“, weil Prof. Ulrich Ramsauer, der bereits seit der 7. Auflage dabei ist und inzwischen das gesetzliche Rentenalter erreicht hat, nunmehr mit Dr. Peter Wysk, seines Zeichens Richter am Bundesverwaltungsgericht und Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität zu Berlin, einen kompetenten Co-Kommentator an seiner Seite weiß. Gemeinsam haben die beiden dafür gesorgt, dass sich ihre Kommentierung wieder auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung und Literatur befindet.

Von besonderer Bedeutung sind dabei die jüngsten EuGH-Entscheidungen zum UVP-Recht, die Veränderungen im europäischen Umweltrecht, vor allem aufgrund ihrer Konsequenzen im Planfeststellungsrecht, sowie jene beim Umgang mit Fehlern im Verwaltungsverfahren. Ebenfalls berücksichtigt ist die Änderung des VwVfG durch das Gesetz zur Bereinigung des Rechts der Lebenspartner vom 20.11.2015.

So erläutert der Kopp/Ramsauer das VwVfG in gewohnter Weise prägnant und verständlich und behandelt auch – sofern zweckmäßig – die Besonderheiten des Landesrechts. Überflüssig zu erwähnen, dass ebenso die Entwicklungen des europäischen Verwaltungsverfahrensrechts in hohem Maße Berücksichtigung finden.

Ferdinand Kopp / Ulrich Ramsauer

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Verlag C.H. Beck, 17. vollständig überarbeitete Auflage 2016

1.941 Seiten in Leinen, € 62,00

ISBN 978-3-406-69650-3