Didaktische Antwort

Das deutsche Verfassungsrecht als Case-Law

Michael Stern

Jeder, der in Staatsorganisationsrecht oder Grundrechte die Vorlesung gehört hat, kennt es: Der Dozent nennt in jeder Vorlesungsstunde einige Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, deren Lektüre wärmstens empfohlen wird. Dies führt dazu, dass Heerscharen von Studenten im Seminar die Bände aus der amtlichen Sammlung heraussuchen und die Kopierer belegen. Dabei entstehen im Laufe des Semesters leicht hunderte Seiten. Neuere Urteile lassen sich auch online abrufen. Aber so richtig bequem ist dieser Weg nicht. Abhilfe schafft das – für das deutsche Recht eher ungewöhnliche – Casebook Verfassungsrecht.

Das Werk gliedert sich in zwei Teile: „Allgemeine Grundrechtslehren“ und „Besonderer Teil“. Der auf 76 Seiten konzipierte erste Teil sollte nach gründlicher Lektüre keine Fragen mehr offen lassen. Wer Grundrechtslehren eng ausgerichtet an den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts lernen möchte, sollte unbedingt zum Casebook greifen. Der zweite Teil („Besonderer Teil“) ist chronologisch nach den Artikeln des Grundgesetzes ausgerichtet. Wer etwas zu den einzelnen Grundrechten, zu einem der Verfassungsprinzipien oder zu einer der Staatsfunktionen lesen möchte, kann dies gezielt tun. Das ausführliche Inhaltsverzeichnis garantiert ein gutes Navigieren durch das Buch.

Im Verfassungsrecht sind Kenntnisse wichtiger Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes unerlässlich. Nicht umsonst verstehen Bumke und Voßkuhle ihr Werk als „die didaktische Antwort auf die zunehmende Bedeutung des verfassungsrechtlichen ‚Case-Law‘ “ (s. Vorwort S. VI). Gemessen an dieser Entwicklung ist dieses Buch Gold wert. Auf andere Weise ist es kaum möglich, diese Flut an Urteilen unter einen Hut zu bekommen und ihr Herr zu werden. Lange und komplizierte Urteile werden mit einem kurzen Sachverhalt schnell zusammengefasst, ihre wichtigsten Stellen abgedruckt und richtig eingeordnet. Damit ist ein effizienteres Lernen möglich, als tausende von Kopien zu unterstreichen und zwingend ein Lehrbuch zur inhaltlichen Präzisierung danebenzulegen. Darin liegt gerade der unschlagbare Vorteil des Casebooks: Es ist Urteilssammlung und (Kurz-)Lehrbuch in einem. Auch in Anbetracht der nicht zu verachtenden Kopierkosten, kann die Anschaffung wirtschaftlich betrachtet nur wärmstens empfohlen werden.

Christian Bumke / Andreas Voßkuhle

Casebook Verfassungsrecht

34,00 EUR, 693 S.

Mohr Siebeck, 7. Auflage 2015

ISBN 978-3-16-153977-0